Misteri di Trapani, l’Unione Maestranze restituisce i contributi al Comune

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Unione Maestranze, che cura la processione dei Misteri di Trapani, ha deliberato la restituzione delle somme erogate dall’Amministrazione comunale per il contributo elargito per l’organizzazione della Settimana Santa 2020.

Come noto, per i motivi legati alla situazione pandemica da Coronavirus, la stessa non si è svolta. Il rimborso di quanto inizialmente pattuito è avvenuto al netto delle somme già impiegate, essendo state utilizzate per scopi strettamente connessi alla realizzazione della processione del Venerdì Santo.









Leggi la notizia completa