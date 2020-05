Minacciato di morte e sequestrato per un debito di droga. Ordinanza d’arresto per un 30enne

I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe (CE), nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla DDA di Napoli, hanno dato esecuzione a Formia (LT) ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale presso la Procura della Repubblica di Napoli – DDA, nei confronti di E.D.M. cl. 90, ritenuto responsabile del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, in concorso con A.T. cl. 70 e E.T. cl.96, già destinatari della stessa misura detentiva.

L’attività, coordinata dal P.M., ha dimostrato che nel febbraio scorso, i tre, a vario titolo, dopo un appuntamento davanti a un bar di Casal di Principe, avevano costretto la vittima a salire sulla loro autovettura.

Dopo una sosta a scopo intimidatorio a casa del malcapitato a Formia, giungevano nei pressi di …









Leggi la notizia completa