Mazara, si lavora per la ripresa del mercatino 

A Mazara il sindaco e l’amministrazione comunale stanno lavorando per la ripresa del mercato rionale del mercoledì dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus.

«Ieri mattina nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, ho ricevuto una delegazione di venditori ambulanti del mercatino rionale di Mazara del Vallo; con essa, abbiamo prospettato diverse ipotesi per far riprendere le attività mercatali a seguito delle nuove stringenti norme anti Covid-19, oggi in vigore. Purtroppo, la tradizionale area utilizzata per il mercatino del mercoledì non è più adeguata in virtù delle nuove restrizioni normative. Ad oggi, nonostante le proposte dell’Amministrazione comunale di far riprendere il tradizionale mercatino in aree periferiche, ma adeguate dal punto di vista delle regole sanitarie, non siamo riusciti a trovare delle soluzioni condivise. Pertanto, continuiamo con l’impegno di trovare una risoluzione, accettata da tutti i commercianti nel più breve tempo possibile, al …









