Mazara: donna positiva al coronavirus. Il nuovo caso

C’è un nuovo caso di coronavirus in provincia di Trapani. Il primo dopo 28 giorni senza alcun nuovo caso. E’ stato registrato a Mazara del Vallo.

Secondo fonti di Tp24, si tratta di una donna, che lavorava in una Residenza Sanitaria Assistenziale al nord Italia, tornata a Mazara. Ma sono singolari le circostanze, perchè la donna aveva avuto un primo tampone positivo. Poi, invece, si è sentita male una volta arrivata a Mazara, e il nuovo tampone ha dato esito positivo.

Adesso l’Azienda Sanitaria Provinciale ha attivato tutti i protocolli per tracciare le persone e i familiari con cui la donna, le cui condizioni non destano preoccupazione, è stata in contatto.









