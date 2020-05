Marettimo, battuta di pesca fortunata: pescato un tonno da oltre 300 kg

Una battuta di pesca fuori dall’ordinario quella portata a termine da Alberto e Ignazio Bevilacqua nella mattinata di domenica. Nella più lontana delle isole Egadi, a Marettimo (a circa 5 miglia a Nord di Punta Troia), è stato pescato un tonno di 3 metri per un peso che oltrepassava i 300 kg: momenti concitati per i pescatori che hanno saputo mantenere la lucidità quando, dal fondale, hanno visto venir su una enorme sagoma. Oltre due le ore di lavoro prima che l’enorme pesce fosse catturato con la tecnica del “conzo” o “coffa”.

Una volta trascinato al porto, è stato reso necessario l’intervento di una gru per trasportare il tonno allo Scalo di Mezzo dove tanti curiosi, da vicino, hanno potuto osservare l’esemplare.









