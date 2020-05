Leggende LNP, parte la sfida tra gli allenatori che hanno fatto la storia dei club

Lega Nazionale Pallacanestro, con la fondamentale collaborazione dei Club del campionato di Serie A2 Old Wild West e delle loro Aree Comunicazione, lancia la seconda fase dell’iniziativa “Leggende” (#SfidaCoachLNP). Stavolta riservata agli allenatori.

Come già avvenuto con i giocatori, nella prima fase, coordinata dai singoli Club che hanno aderito alla sfida, gli appassionati potranno votare i propri allenatori preferiti di tutti i tempi, all’interno del gruppo dei selezionati dal Club stesso. Nella seconda, la sfida diventerà nazionale, con “in campo” i tecnici vincitori di ogni singolo Club, che a quel punto si sfideranno per il titolo nazionale.

LA LISTA – I Club che partecipano al contest Fortitudo Agrigento, Bergamo Basket, Pallacanestro Biella, Orlandina Capo d’Orlando, Junior Libertas Casale Monferrato, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro Forlì 2.015, Andrea Costa Imola, Urania Milano, Poderosa Montegranaro, Napoli Basket, Pallacanestro Orzinuovi, …









