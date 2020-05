INTERNAZIONALIZZAZIONE – E-COMMERCE, SEMINARIO CON AMAZON E ICE

La Regione Siciliana, in collaborazione con l’Ice e Amazon, organizza per domani (28 maggio) un seminario online destinato alle imprese siciliane che intendono approfondire i temi dell’internazionalizzazione e dell’e-commerce. Il webinar, che nasce all’interno della partnership tra il colosso dell’e-commerce e l’Agenzia per la promozione all’estero, intende offrire alle aziende partecipanti una panoramica sui temi dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione, illustrando i principali strumenti e opportunità disponibili.Nella sessione mattutina, dalle 10 alle 11.30, interverranno anche l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, il dirigente generale del dipartimento Attività produttive Carmelo Frittitta e, in rappresentanza dell’Agenzia Ice, il direttore del Coordinamento promozione del made in Italy Ines Aronadio e Carlo Angelo Bocchi del Progetto Gdo/E-commerce.«Si tratta di una importante occasione di formazione per i nostri imprenditori – spiega …









