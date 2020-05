 Il Dio in cui crede l’uomo di oggi, sperare in una felicità senza fine 

Molte persone oggi dicono di credere in una divinità, ma di quale dio parlano? Per molti è il dio bacco, il dio denaro, il dio droga, il dio sesso, il dio edonismo, il dio cultura, il dio potere e così via… sono politeisti perché credono in tanti dèi quanti sono gl’impulsi umani e, a seconda il momento opportuno, anche se non lo nominano mai, quello è il “loro dio”, il “mio dio” dicono, al di sopra di qualunque interesse al mondo.

Desidero sottolineare che non esiste uomo nell’universo che non abbia un punto di riferimento da cui ricavare le coordinate: spaziali ed esistenziale. Come non vive persona che non possa rimandare a un modello a cui ispirarsi ed eguagliarsi nel raggiungimento di fini ideali. La differenza sta che il dio idolatrato è circoscritto nella sua stessa …









Leggi la notizia completa