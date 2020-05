Giornata della Legalità a distanza alla “Ruggero Settimo”

Il 25 maggio 2020 si è svolta in videoconferenza la “Quarta Giornata della Legalità”, un appuntamento annuale importante per tutta la comunità scolastica, che rappresenta la conclusione dei vari percorsi formativi di educazione alla legalità e cittadinanza attiva e responsabile.

Questa edizione, che verrà ricordata certamente per la modalità diversa in cui si è articolata, ha visto protagonisti indiscussi, sotto la sapiente guida dei loro docenti, gli alunni delle classi quinte, i quali si sono spesi con grande entusiasmo, mostrando una spiccata sensibilità verso tutte le tematiche affrontate.

Lo stato emergenziale legato al COVID-19 non ha rappresentato di certo un ostacolo, anzi ha costituito una sfida a mettersi maggiormente in gioco, attraverso la creatività, l’inventiva ed anche “un pizzico di coraggio”.



Nonostante non si siano potute svolgere in presenza le numerose iniziative programmate, il …









