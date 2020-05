Fabrizio Ferracane in un western moderno su Rai Cinema Channel, il cortometraggio “Le Mani sulle macerie”

Dopo i successi con il film il Traditore di Marco Bellocchio è uscito nella giornata di martedì il nuovo lavoro con protagonista l’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane. Come di consueto su Rai Cinema Channel c’è l’appuntamento con #MartedìCorto! E questa volta abbiamo potuto apprezzare il cortometraggio di Niccolò Riviera. Un padre e un figlio lottano ogni giorno per preservare la loro attività di mandriani dopo un violento terremoto che si e portato via il paese, gli affetti e qualsiasi speranza di una vita normale. Uno spietato affarista, pronto ad ogni prepotenza pur di vincerne la resistenza, vuole costringerli a lasciare per sempre la loro terra, perfetta per farne una discarica abusiva sulla quale non crescera mai piu niente. Un western moderno che racconta la lotta di due uomini rimasti soli e disposti a tutto pur di non perdere la propria …









