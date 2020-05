Dopo le polemiche e l’inciviltà, chiusa con reti di protezione la piazza a Marinella

Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le dichiarazioni dell’assessore Manuela Capadonna, a seguito del comportamento poco civile di molti concittadini che, in barba al divieto di transito avevano stazionato e passeggiato sulla piazza lignea allo Scalo di Bruca, che era stata chiusa perché pericolante. In attesa che possano partire i lavori di manutenzione per 80mila euro già stanziati, nella giornata di ieri ,gli operai hanno installato delle reti di protezione che sicuramente impediranno l’accesso e permetteranno di mettere in sicurezza l’area.













