Covid-19: nuovo positivo a Castelvetrano, 5 in provincia

Nuovo caso positivo a Castelvetrano. Si tratta di una persona asintomatica che è arrivata lo scorso 9 maggio da Verona ed è stata posta in quarantena domiciliare. Al tampone di verifica per fine quarantena, l’esito è risultato positivo. Questo nuovo caso si aggiunge a quello di Nicola Orlando, attualmente ricoverato presso il Covid hotel San Paolo di Palermo.

Secondo il bollettino Asp aggiornato a oggi i totali casi attuali positivi in provincia sono 5 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Castelvetrano, 2; Calatafimi-Segesta, 1; Trapani, 0; Valderice, 0; Alcamo, 0; Buseto Palizzolo, 0; Campobello di Mazara, 0; Castellammare del Golfo, 0; Erice, 0; Gibellina, 0; Marsala, 1; Mazara del Vallo, 1; Paceco, 0; Salemi, 0.

Il caso di Marsala è una persona asintomatica, rientrata dalle Marche e in quarantena dal 9 maggio. Il test di fine periodo è risultato positivo. Ripeterà i test non prima di 7 giorni.

Il caso di Calatafimi Segesta: è un paziente che









