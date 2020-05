Coronavirus: la storia di Alba, imprenditrice e “influencer” al servizio di mamme e bimbi

L’emergenza Covid-19 ha spinto tanti piccoli negozi a reinventarsi. C’è chi lo ha fatto sviluppando le opportunità legate ai social network per offrire un supporto alle mamme di tutta la Sicilia in un momento di grandissima difficoltà e preoccupazione.

E’ il caso di Alba Augugliaro, giovane imprenditrice della provincia di Trapani che durante i mesi di lockdown è diventata una ‘influencer’ al servizio delle famiglie e dei bambini. La storia di Alba comincia nel 2018 quando “finita la maternità, ho aperto il mio e-commerce Niku Niku per condividere con genitori e non l’arte del portare in fascia e uno stile di vita più sostenibile. Mi occupo, infatti, anche di pannolini lavabili, cosmesi e detergenza eco bio, abbigliamento bimbi in cotone organico, prodotti zero waste e giocattoli in legno. Il nome viene dal dialetto siciliano e letteralmente significa piccolo piccolo.

La mia mission è …









Leggi la notizia completa