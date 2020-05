Coronavirus, 4 nuovi casi positivi nel trapanese

Improvvisa impennata dei casi di Coronavirus in provincia di Trapani. 5 i pazienti attualmente positivi nel trapanese, così distribuiti nei comuni: Castelvetrano 2, Mazara 1, Calatafimi-Segesta 1, Marsala 1. Ad oggi, effettuati 9113 tamponi e 5409 test sierologici. I deceduti sono 5 ed i guariti 119.

Casi Castelvetrano/Marsala: si tratta di 2 casi importati, pazienti asintomatici di rientro rispettivamente da Verona e dalle Marche, in quarantena dal 9 maggio (data dei rispettivi rientri). Ripeteranno i test non prima di 7 giorni.

– Caso Calatafimi Segesta: il paziente era ricoverato a Villa Maria Eleonora dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e infine trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione.

– Caso Mazara del Vallo: si tratta di soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio. L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.









