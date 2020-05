Chiesti sette anni di carcere per Vaccarino

La condanna a sette anni di carcere è stata chiesta dai pm della Dda Francesca Dessì e Pierangelo Padova per l’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino (Dc), sotto processo davanti il Tribunale di Marsala per concorso in rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale con l’aggravante per mafia.

Secondo l’accusa, Vaccarino, attualmente in carcere a Catanzaro, avrebbe ricevuto dal tenente colonnello della Dia di Caltanissetta Marco Alfio Zappalà uno stralcio di una intercettazione disposta nell’ambito delle ricerche per la cattura di Matteo Messina Denaro che poi avrebbe girato a Vincenzo Santangelo, titolare di un’agenzia funebre già condannato per mafia.

“I fatti sono emersi in modo estremamente chiaro, nonostante le ricostruzioni fantasiose che abbiamo ascoltato” ha detto il pm Padova ad avvio di requisitoria. Il 16 aprile 2019, l’indagine era sfociata nell’arresto …









