Un carabiniere è stato trovato morto nella sua abitazione, questa mattina, a Castelvetrano.

Si tratta di F.C.. Aveva 52 anni ed era già in congedo. Abitava in Via XXIV Maggio, dove il suio corpo è stata trovato dai colleghi, chiamati da parenti e amici che non avevano più notizie di lui da giorni. E infatti, secondo il medico legale, la morte risale a diversi giorni fa.

L’uomo, che era celibe, si è suicidato.











