Altro che fine pandemia. Ci sono 4 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Ecco dove

No, la pandemia non è finita per niente. Ci sono 4 nuovi casi di Coronavirus in Provincia di Trapani, tutti emersi in un giorno.

Non c’è solo la donna di Mazara del Vallo, come abbiamo raccontato su Tp24. C’è anche un nuovo caso a Marsala, uno a Castelvetrano e uno a Calatafimi.

In un giorno, così, la provincia di Trapani passa da 1 a 5 attuali positivi, considerando anche l’uomo di Castelvetrano in isolamento in una struttura di Palermo in attesa di negativizzazione.

Il caso di Marsala è una persona asintomatica, rientrata dalle Marche e in quarantena dal 9 maggio. Il test di fine periodo è risultato positivo. Ripeterà i test non prima di 7 giorni.

Il caso di Calatafimi Segesta: è un paziente che è stato ricoverato a Villa Maria Eleonora di Palermo dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid …









