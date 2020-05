Università e didattica online, criticità e riflessioni degli studenti

Da Monza a Firenze, a Palermo, Messina, Marsala e alla stessa Trapani. Sono tanti gli studenti universitari fuorisede che in questi mesi hanno cambiato i propri programmi e sono stati obbligati ad adattarsi alla nuova forma online per seguire le lezioni e gli esami. Il sistema telematico potrebbe essere una soluzione, soprattutto per tutti gli studenti pendolari costretti a viaggiare fin dal mattino, come dichiara Giovanna. Certo, potrebbe ma non lo è.

Ascoltando molti studenti universitari risalta all’orecchio una frase detta da tutti: «Ci hanno abbandonato». Ed è una frase generale che si riferisce ai professori, ai vari Rettori e al Ministro dell’Università.

Perché, come ha affermato Silvia, che frequenta il quarto anno di una facoltà a ciclo unico, «i professori non hanno modificato il programma nonostante fossero consapevoli delle difficoltà riscontrate nel reperire i testi e della stanchezza …









Leggi la notizia completa