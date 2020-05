E’ finita bene. Tutto a posto: la signora dormiva. E non ha sentito per tutto il pomeriggio le chiamate dei familiari al telefono, anche perchè soffre, a 85 anni, di sordità.

I vigili del fuoco, dopo aver fatto irruzione dal balcone di un appartamento vicino, l’hanno trovata placida, assorta, per una “pennichella”. Leggermente intontita, ma vigile e presente a se stessa. Hanno cercato di spiegarle cosa era successo, per non farla spaventare.









