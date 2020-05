Trapani prima provincia italiana Covid-free. Il sindaco Tranchida invita a non abbassare la guardia

Sono passati 28 giorni da quando è stato registrato l’ultimo caso di Covid-19 a Trapani. Questo, infatti, è il periodo che equivale a due cicli di incubazione, richiesti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per dichiarare conclusa una pandemia. Trapani, quindi, è diventata ufficialmente la prima provincia italiana in cui è finita la pandemia. Una buona notizia per i trapanesi, ma va sottolineato che l’attenzione deve rimanere sempre molto alta. Nonostante i buoni risultati della nostra provincia, a cui si sta avvicinando anche la provincia di Crotone in cui i giorni senza contagio sono 27, la situazione in Italia non cambia. Al Nord Italia, infatti, si continuano a registrare contagi. Va ricordato, però, che i dati riguardano solo le persone sottoposte a tampone e non gli asintomatici.

«Se vogliamo continuare ad avere questo primato – ha dichiarato il Sindaco Giacomo Tranchida – dobbiamo rispettare le …









