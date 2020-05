Trapani, l’Unione Maestranze restituisce contributo all’Amministrazione comunale

Il Consiglio d’Amministrazione dell’UM, con l’appoggio di tutte le Maestranze guidate da un forte senso civico e spirito di sensibilità, ha deliberato la restituzione delle somme erogate dall’Amministrazione Comunale per il contributo utile all’organizzazione della Settimana Santa 2020. Come noto, per i motivi legati alla situazione pandemica da Coronavirus, la stessa non si è svolta. Si precisa, inoltre, che il rimborso di quanto inizialmente pattuito è avvenuto al netto delle somme già impiegate, essendo state utilizzate per scopi prodromici e strettamente connessi alla realizzazione della processione medesima.

– Unione Maestranze









