Trapani. Controllo del territorio: un arresto e due denunce

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un uomo e deferito in stato di libertà altri due soggetti: i reati contestati sono minaccia e resistenza ad un Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, domenica 24 maggio, i Carabinieri della Stazione di Trapani – Borgo Annunziata hanno tratto in arresto per i reati di minaccia e resistenza ad un Pubblico Ufficiale, VIA Vincenzo, trapanese, cl.81, già gravato da precedenti di polizia. I militari operanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, erano stati chiamati ad intervenire presso una pizzeria in Trapani, dove Via Vincenzo stava arrecando disturbo agli avventori. Lo stesso, nonostante i ripetuti inviti a desistere dalla sua condotta, inveiva contro i militari intervenuti, minacciandoli di morte ed opponendo resistenza fisica, non solo nel corso delle procedure di identificazione, ma anche durante il …









