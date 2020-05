Sicilia, il corpo dei vigili del fuoco ha due nuovi elicotteri in dotazione

Con un tradizionale ‘arco d’acqua’ sono stati battezzati due nuovi elicotteri in dotazine al Corpo dei Vigili del Fuoco in Sicilia. Si tratta dell’AW 139, il VF142 e il VF144, neo arrivati in dotazione alla flotta del reparto Volo dei vigili del fuoco in Sicilia. I due elicotteri – provenienti dagli stabilimenti di costruzione Leonardo – innalzeranno gli standard qualitativi delle operazioni a cui i vigili del fuoco vengono costantemente chiamati a operare.

Ad accogliere i due velivoli al loro arrivo all’aeroporto Fontanarossa di Catania sono stati non soltanto i pompieri del reparto Volo e del distaccamento aeroportuale, ma anche molte autorità civili e militari.

“Continua, così – si sottolinea in una nota – in maniera sempre più produttiva, la collaborazione, oramai consolidata negli anni, tra la ditta Leonardo e il corpo nazionale dei Vigili del fuoco”.









