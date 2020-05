Si è insediato questa mattina il neo-consigliere Francesco Vento

Si è insediato questa mattina il neo consigliere comunale Francesco Vento che ha giurato ed ha poi ringraziato i consiglieri che lo hanno accolto ed ha ricordato la sua lunga militanza nel movimento 5 stelle. Vento che 36 anni e di professione fa il tecnico impiantista è subentrato in seno al consesso civico, come primo dei non eletti, in seguito alle dimissioni del consigliere comunale Manuela Cappadonna che rivestiva la doppia carica di consigliere ed assessore e che ha scelto di rivestire solo il suo ruolo di compnente della Giunta









