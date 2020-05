Questo pomeriggio, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro in mare a circa 23km a nord ovest di Trapani. La scossa, verificatasi alle 16.26, ha avuto una profondità di appena 2km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica INGV di Roma. L’evento non è stato avvertito dalla popolazione e non si registra alcuna criticità.









