Pagoto della CSA: “Abbiamo chiesto un incontro ad Alfano per le importanti novità sulle stabilizzazioni dei precari

Il coordinatore provinciale del CSA, Paolo Pagoto ha inviato una nota al sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano ed ai funzionari responsabili in ordine alla richiesta di un incontro urgente per la Stabilizzazione del personale precario.

“Giunge notizia che, per quanto concerne la stabilizzazione del personale precario, nel gennaio 2020 il Comune di Castelvetrano ha approvato il piano triennale delle assunzioni 2019/2021 inviandolo conseguentemente a Roma alla Commissione Finanza Locale del Ministero dell’Interno, dal momento che l’Ente a suo tempo è stato dichiarato in dissesto finanziario- scrive Pagoto- Pare che nel mese scorso la Commissione di cui sopra abbia inoltrato al Comune di Castelvetrano richiesta di chiarimenti, fissando un termine di 30 gg.

Pare pure che l’Ente abbia risposto rispettando i termini e forse allegando anche, se le notizie che ci giungono sono esatte, anche il Piano Triennale 2020-2022, la qualcosa non può …









Leggi la notizia completa