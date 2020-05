“Obbligo di comunicazione di ingresso/uscita unità da pesca e comunicazione preventiva di sbarco sottomisura nel Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo”

Ordinanza n° 09/2020 del 26 /05/2020

O R D I N A Art. 1

( Obbligo di c omunicazione ingresso e uscita dal porto di Mazara del Vallo e di Marinella di Selinunte delle unità da pesca ) 1. N ell’ambito del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, t utte le unità da pesca, munite di apparati satellitari installati a bordo (A.C.S.), che effettuino movi mento in ingresso e in uscit a dal porto di Mazara del Vallo o di Marinella di Selinunte, devono comunicarlo, annotandolo contestualmente nei prescritti registri di bordo, a questa Autorità Marittima secondo la seguente modalità: a. Comunicazione via radio alla Sala Operativa sul canale 13 VHF b. In alternativa, nei casi di impossibilità a comunicare via radio permane l’obbligo di contattare la Sala operativa, tramite chiamata telefonica al numero 0923.946388 int. 9 – 672111 int. 9 , ovvero inoltro di e – mail …









