Mazara, il consiglio comunale torna a riunirsi mercoledì 27 maggio

La proroga al 30 giugno del termine per la dilazione e/o rateazione dei tributi comunali del regolamento delle entrate, è il punto aggiuntivo inserito all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, che tornerà a riunirsi mercoledì 27 maggio alle ore 15 in Aula Consiliare. Sono 14 i punti inseriti nel precedente ordine del giorno dei lavori. Tra questi si segnalano: una variante urbanistica, il riconoscimento di due debiti fuori bilancio, il Regolamento Comunale per la disciplina della distribuzione di materiale pubblicitario, promozionale e commerciale attraverso il volantinaggio in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico o attraverso il “porta a porta” volto a garantire il decoro urbano della Città di Mazara del Vallo, il Regolamento “Mercato del Contadino” ed il Regolamento Comunale relativo al “Servizio per il conferimento di rifiuti liquidi, a mezzo autospurghi e/o autobotti, presso la …









Leggi la notizia completa