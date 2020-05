Marsala, tutto pronto per il ritorno del mercatino del martedì 

Oggi, martedì 26 Maggio 2020, torna il mercatino del martedì a Marsala.

La via Dante Alighieri questa mattina alle 6 era già un via vai di furgoni, pronti per allestire le bancarelle in zona Stadio.

Oggi riprende il mercatino del martedì, la Polizia Municipale fin dalle prime luci dell’alba si è posizionata per controllare sia che tra gli ambulanti venisse rispettato il distanziamento sociale sia per monitorare il flusso di cittadini, che oggi certamente affolleranno quelle vie.

Dopo tre mesi di stop gli ambulanti ritornano a Marsala, riprendono il loro lavoro.

L’area destinata al mercatino rionale prevede delle vie di accesso e altre di uscita, chi vi si recherà dovrà essere munito di mascherina e di guanti, oltre che di buon senso.









