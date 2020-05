Vigili del fuoco e ambulanza in azione a Marsala, alle 20 di oggi, 26 Maggio 2020, in centro, nel palazzo sopra il bastione, al cavalcavia.

Una signora di 83 anni non risponde alle chiamate dei familiari da questa mattina. Ed è per questo che i familiari hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno cercando di entrare in casa della signora da un balcone accanto.

Si pensa, purtroppo, che la signora abbia avuto un malore o che sia addirittura morta.

SEGUONO AGGIORNAMENTI.









