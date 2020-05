Marsala, la coda e l’assembramento quotidiano per entrare all’ex Inam

Cosa succede agli uffici dell’Asp di Marsala, presso l’ex poliambulatorio Inam di piazza Pizzo?

Da diversi giorni la situazione è come quella che si presenta questa mattina e che potete vedere nella foto allegata a questo articolo. C’è una fila di persona che inizia dentro, dove si trovano gli uffici per le prenotazioni delle visite, continua lungo le scale d’ingresso e poi fuori dal cancello sul marciapiede e in strada.

Decine e decine di persone, con la mascherina e tra poco sotto il sole, in attesa del loro turno, che si ritrovano loro malgrado a fare un inevitabile assembramento.

Sinceramente, appare incomprensibile come proprio negli uffici della sanità pubblica, dove, nella maggior parte dei casi vanno delle persone anziane che dovrebbero essere maggiormente tutelate, non si sia trovato il modo di evitare queste scene di assembramento quotidiano, che gli amministratori locali e i presidenti delle Regioni stanno cercando …









