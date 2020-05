Risveglio movimentato questa mattina, all’alba, nei pressi di via Grotta del Toro, a Marsala, per l’incendio di un’auto.

Alle 5 del mattino un incendio ha completamente distrutto un’auto parcheggiata in una stradina tra via Grotta del Toro e via Trapani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marsala che hanno spento le fiamme, quando, però, l’utilitaria era stata già completamente distrutta dalle fiamme. Si indaga per cercare di decifrare l’origine del rogo e se di matrice dolosa.









Leggi la notizia completa