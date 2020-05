Marsala, arrestati gli autori della rapina al distributore FM Energy di Strasatti

Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri, gli autori della rapina a mano armata ai danni del distributore di carburante FM Energy di Strasatti a Marsala.

I fatti risalgono allo scorso 16 ottobre. Dopo mesi di indagini sono finiti in manette, Gaspare Gurrera, 46enne originario di Palermo, ma residente a Marsala e di fatto domiciliato a Mazara del Vallo, e il 36enne Simone Spanò, nato e residente a Catania.

I due sono accusati di rapina aggravata in concorso. Quel giorno puntarono una pistola a Francesco Paolo Morsello, gestore della stazione di rifornimento, costringendolo a consegnare i soldi tenuti nella cassa.

Il bottino per i due malviventi fu di mille euro. Per entrambi c’è anche l’aggravante di aver commmesso il delitto con la recidiva semplice per Gurrera e reiterata per Spanò. L’arresto in carcere è stato convalidato dal gip del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello.









