Marsala, arrestati autori della rapina al distributore Fm Energy di Strasatti

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, dott. Francesco Parrinello, ha disposto la misura cautelare di custodia in carcere per due soggetti autori di una rapina ad un distributore di carburanti di contrada Strasatti lo scorso ottobre. Si tratta di G.G. , 46enne domiciliato a Mazara del Vallo, e S.S. , 36enne domiciliato a Catania. I due sono stati arrestati dalla Compagnia dei carabinieri di Marsala. G.G. e S.S. il 16 ottobre scorso avevano raggiunto il rifornimento di carburanti FM Energy di contrada Strasatti, direzione Santuario Santo Padre, ed avevano intimato al suo gestore, puntandogli una pistola, di consegnar loro i soldi dell’incasso. Dopo essersi impossessati della somma di 1.000 euro si erano allontanati.

