Mafia: “Scrigno”, gli interessi delle famiglie di Trapani e Marsala e le interferenze con la politica

Davanti al gup di Palermo i pm Luisa Bettiol, Claudio Camilleri e Gianluda De Leo hanno chiesto condanne fino a 20 anni di carcere per i diciotto imputati del processo scaturito dall’operazione antimafia “Scrigno” del 5 marzo 2019, che hanno scelto il rito abbreviato.

L’inchiesta vede coinvolge le famiglie mafiose di Trapani, Paceco e Favignana, ma anche quella di Marsala. Tra gli arrestati, l’ex deputato regionale Paolo Ruggirello, che tre mesi fa è stato rinviato a giudizio davanti il Tribunale di Trapani insieme ad altri otto. La pena più severa (20 anni) è stata chiesta per i trapanesi Francesco e Pietro Virga, fratelli, figli del boss ergastolano Vincenzo, e Franco Orlando. Sedici anni, invece, sono stati chiesti per il pacecoto Carmelo Salerno e il trapanese Michele Martines. Quattordici anni è stata, poi, la richiesta per i marsalesi Giuseppe Piccione e Vincenzo Ferrara, nonch& …









