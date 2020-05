Lnd, scenari presenti e futuri. Campionati siciliani verso una rivoluzione per il 2020/21?

Nell’ultimo Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti sono state messe a punto le proposte (votate all’unanimità), destinate al tavolo del prossimo Consiglio Federale da tenersi fra il 3 e il 5 giugno, in ordine ai meccanismi di conclusione dei campionati nazionali e regionali e la necessaria ratifica. Secondo quanto riportato da tuttocampo.it, per quanto riguarda la Serie D, la LND proporrà la cristallizzazione delle classifiche al momento dell’interruzione del campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento.

Per quanto riguarda gli accordi preliminari per il tesseramento, secondo la delibera del Consiglio Federale pubblicata lo scorso 22 maggio, è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari dall’1 giugno fino al 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto dalla …









Leggi la notizia completa