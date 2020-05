 La pandemia da Covid19 e la riscoperta del Decameron

«Umana cosa è aver compassione degli afflitti». Ecco l’inizio del Proemio del Decameron, una delle più celebri opere della letteratura italiana del Trecento. Il grande Giovanni Boccaccio immagina dieci giornate trascorse da alcuni giovani nella campagna toscana, nel tentativo di sfuggire alla spaventosa pandemia da peste nera che dal 1348 flagellò l’Europa, mietendo moltissime vittime anche a Firenze. La brigata composta da dieci protagonisti, sette donne e tre uomini, si rifugia in una villa nella campagna toscana organizzando una convivenza scandita da norme precise; fra queste, raccontare ogni giorno una novella a tema, avente scopi sia morali che dilettevoli. L’isolamento forzato cui i giovani si costringono per evitare l’orrore della peste, li esorta ad una frenetica attività inventiva, al racconto come antidoto alla paura, all’uso dell’immaginazione come rito catartico e liberatorio.

Sin dagli inizi del Lockdown in tanti hanno trovato affinità spesso sorprendenti …









Leggi la notizia completa