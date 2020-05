Gli Avengers suonati a distanza dagli studenti di Valderice

“Avengers” a Valderice. E’ il progetto video realizzato da alcuni studenti dell’Istituto Dante Alighieri.

22 ragazzi, dagli 11 ai 15 anni, iscritti alla classe di chitarra dell’indirizzo musicale della scuola hanno realizzato una piccola chicca. Le chitarre si incrociano, si sintonizzano anche a distanza per suonare il tema di “Avengers”.

I musicisti sono 5 allievi delle classi prime, 7 delle seconde, 4 delle terze del Plesso Mazzini e 6 fantastici affezionati ex studenti, tutti riuniti per combattere un nemico inatteso che minaccia la sicurezza della Terra.

Ciascuno di loro, seguiti tramite lezioni online, hanno realizzato ciascuno un video suonando in solitaria con una base nelle cuffie. La sommatoria dei video ha restituito questa splendida interpretazione cui si è aggiunto un laborioso lavoro di video montaggio.













