 Evade dai domiciliari a Catania e rapina un distributore di carburanti a Strasatti di Marsala: arrestato assieme al presunto complice

Alle prime ore dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno dato esecuzione a due misure cautelari di natura custodiale, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, nei confronti del marsalese GURRERA Gaspare, 46enne e SPANO’ Simone, cl.1983 di Catania, entrambi indagati per i reati di rapina e porto abusivo di pistola, in concorso.

Le indagini sono iniziate subito dopo una rapina avvenuta nell’autunno del 2019 presso un distributore di carburanti di contrada Strasatti, ad opera di due individui a bordo di uno scooter che, dopo aver minacciato con una pistola il gestore, si erano impossessati della somma in contanti di 1.000 euro.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Marsala e della Stazione Carabinieri di Petrosino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, sono pervenuti all’identificazione degli autori attraverso il minuzioso controllo delle immagini registrate dalle telecamere …









Leggi la notizia completa