Enzo Alfano: ” Pronto a dimettermi se non arriveranno aiuti per far ripartire questa comunità”

Dopo circa tre mesi stamane è tornato a riunirsi il consiglio comunale di Castelvetrano nella nuova sede temporanea presso l’auditorium GB Ferrigno, all’interno del centro polivalente Giuseppe Basile (ex convento dei Minimi) in piazza Escrivà, ne abbiamo già parlato in altri articoli del nostro portale, ma la bomba più grossa l’ha lanciato il Sindaco Enzo Alfano che, nel corso del suo lungo intervento ha anticipato che se entro fine non arriveranno aiuti concreti o forme perequative dal Governo nazionale e regionale rassegnerà le sue dimissioni.

“Questo comune rischia un nuovo dissesto e sarebbe un tracollo- ha detto Alfano- lo Stato deve aiutare questa città, sono pronto ad un gesto eclatante come le dimissioni per salvare questa comunità”

Il primo cittadino ha rivelato di aver riflettuto sulla cosa e di aver anticipato la sua risoluzione nel …









