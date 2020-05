E’morto a 51 anni John Peter Sloan, insegnò l’inglese con il sorriso a Zelig

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano, ieri sera è morto , probabilmente a causa di un infarto, John Peter Sloan, aveva 51 anni. L’attore e scrittore britannico si era fatto conoscere e amare dal pubblico italiano con i suoi metodi divertenti per imparare l’inglese. Inoltre, era tra i più apprezzati volti di Zelig. Nato a Birmingham , amava alla follia l’Italia e la Sicilia in particolare tanto da aver scelto di vivere nella vicina Menfi. Ma spesso veniva anche a Selinunte e si era esibito a Castelvetrano presso il teatro Selinus .

A darne la notizia la collega giornalista Francesca Capizzi che ha scritto un commosso post sui social:

“Ciao John Peter Sloan… grazie per la tua amicizia sincera. È stato un onore avere i tuoi preziosi consigli. Hai sempre creduto in me… Mi ha sempre difesa ( alle spalle) e mi hai …









Leggi la notizia completa