E’ morto John Peter Sloan, uno dei più amati personaggi di Zelig, ma anche testimonial dell’Unicef.

Soffriva di asma John Peter Sloan, ma nulla di preoccupante. Poi ieri sera, un improvviso aggravamento e il ricovero urgente in ospedale, dove è morto a soli 51 anni.

Cantante, scrittore e attore, era arrivato in Italia nel 1990 diventando anche uno dei volti più amati di Zelig.

Famosissime le sue lezioni di inglese.

Viveva a Menfi, dal 2016 quando aveva deciso di trasferirsi in Sicilia e di aprire la ‘Sloan scuola di inglese’, un luogo di apprendimento della lingua rivolto ai bambini, agli adulti e ai docenti.

Amante dei bambini, soprattutto di quelli meno fortunati, era anche un testimonial dell’Unicef.

La Presidente del Comitato provinciale dell’Unicef, Mimma Gaglio, “con grande dispiacere apprendo la notizia della morte di John Peter Sloan, grande uomo, sensibile ai …









Leggi la notizia completa