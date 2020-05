E’ morto John Peter Sloan, l’insegnante d’inglese più famoso d’Italia

È morto John Peter Sloan, cantante, attore e comico, scrittore, famoso in Italia come insegnante d’inglese (le sue lezioni erano diventate un cult, ndr.). Sloan è scomparso all’improvviso a 51 anni a Menfi, dove viveva dal 2016 quando aveva deciso di trasferirsi in Sicilia e di aprire la “Sloan scuola di inglese”, un luogo di apprendimento della lingua rivolto ai bambini, agli adulti e ai docenti.

A dare la notizia su Facebook due suoi colleghi. Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto. Tvb”, scrive Maurizio Colombi.

“Hai saputo tirare fuori il meglio di me, come persona e come …









Leggi la notizia completa