Dda chiede 7 anni per ex sindaco Castelvetrano

(AGI) La Dda di Palermo ha chiesto la condanna a sette anni per l’ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, sotto processo davanti ai giudici del Tribunale di Marsala.

“Diceva Hemingway ‘non lasciare che la verità rovini una bella storia’, ma questo non è un romanzo, ne una sceneggiatura di un film e credo che si debba applicare un principio radicalmente opposto”, ha detto durante la sua requisitoria il sostituto procuratore Pierangelo Padova.

