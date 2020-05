Curiale: “Assessore Oddo si dimetta non ha inciso” Alfano replica: ” E’fondamentale per l’Amministrazione”

Nella seduta odierna del consiglio comunale il consigliere di Obiettivo Città, Giuseppe Curiale ha chiesto le dimissioni dell’assessore Maurizio Oddo ritenendo inquietante la sua mancata partecipazione ai lavori della Giunta e ritenendo assolutamente inconsistente il suo impegno per un settore fondamentale come i lavori pubblici.

” Non ho voluto fare un bilancio di quello che ha fatto in questo anno di assessorato- ha detto Curiale- però si percepisce la sua presenza molto raramente in seno agli uffici comunali e non risulta grande disponibilità nei confronti dei cittadini. Voglio far notare solo un dato- ha continuato Curiale- dallo scorso 20 febbraio l’assessore non ha mai partecipato ad alcuna riunione della Giunta Municipale, né in presenza, ma capisco che con l ‘emergenza Covid lui che è di Erice avrebbe avuto difficoltà a raggiungere Castelvetrano, ma nemmeno in video conferenza ha mai assicurato …









