Cosa sono questi “assistenti civici”. Domande e risposte 

Il Viminale ieri ha fatto sapere di non saper nulla dei sessantamila assistenti civici annunciati dal ministro Francesco Boccia: «Chi li recluta? E quali sono le regole di ingaggio? Ruota intorno a questi due interrogativi l’irritazione della ministra Luciana Lamorgese per l’annuncio del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia sul reclutamento di 60mila assistenti civici per effettuare i controlli sulla movida. Dal Viminale filtra una nota ufficiosa in cui si specifica che “le decisioni sono state assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell’Interno” e soprattutto si chiarisce che “la loro istituzione non dovrà comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio”» scrive Il Corriere della Sera.

Dall'opposizione si grida alla «deriva autoritaria dell'esecutivo» (Meloni) e alla «sconfitta sociale









