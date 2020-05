Coronavirus,  stop ai test con l’idrossiclorochina:  è inefficae e dannosa

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sospeso il trattamento anti Covid-19 con l’idrossiclorochina in seguito a uno studio pubblicato su The Lancet che ne ha dimostrato l’alto tasso di mortalità.

L’idrossiclorochina è un antimalarico e ha ricevuto molta attenzione da parte dei media quando il professor Didier Raoult, infettivologo di Marsiglia ne aveva sottolineato l’efficacia contro il coronavirus.

Donald Trump aveva dichiarato di assumerne una pillola al giorno come misura preventiva (domenica ha detto di aver smesso). Lo studio pubblicato da The Lancet è stato condotto dai ricercatori dell’università Sorbona di Parigi analizzando i dati di 15 mila pazienti di 671 ospedali nel mondo, trattati con gli antimalarici e con uno dei due antibiotici che a volte gli sono stati abbinati.

La terapia, in qualsiasi combinazione dei quattro farmaci, ha mostrato un maggior rischio di morte rispetto a …









