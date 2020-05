Situazione immutata nel trapanese per quel che riguarda il Coronavirus.

Resta solo l’unico positivo di Castelvetrano in tutta la provincia di Trapani, e tra l’altro sta trascorrendo il periodo di quarantena nel palermitano.

Ad oggi l’azienda sanitaria ha effettuato in totale 9001 tamponi e 5.247 test sierologici su personale sanitario. Le persone infettate, complessivamente, sono state 125, e di queste 119 sono guarite e 5, purtoppo, sono decedute. Il prossimo aggiornamento dei dati domani.











