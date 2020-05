Come previsto: Salvini salvato da Giarrusso

Base grillina infuriata in Sicilia per il voto di Michele Giarrusso. Il senatore siciliano, ormai ex Cinque Stelle, ha votato contro l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini per il caso Open Arms.

La giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha respinto la richiesta del tribunale di Palermo di processare Matteo Salvini per il caso Open Arms. Sono stati sette i voti contrari alla relazione e quindi favorevoli al processo: uno del Pd, uno di Leu, quattro su cinque del M5S e l’ex grillino Gregorio De Falco.

Per prima cosa smentisco di essere passato alla Lega e non ho alcuna intenzione di farlo”. Così il senatore Mario Giarrusso, espulso lo scorso aprile dal Movimento 5 stelle per problemi di rendicontazione, dopo aver votato in Giunta per le immunità contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso …









