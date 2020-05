Castellammare, in distribuzione i contenitori della differenziata. Pulite le spiagge

Riavviate le procedure per rendere operativo il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti che doveva partire il primo aprile, rimandato a causa dell’emergenza coronavirus. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che da martedì 26 maggio 2020, dalle ore 8,30 alle 13 e dalle ore 14,30 alle 17, nei locali ex Esa, in via Ferrara, n 5, potranno essere ritirati gratuitamente i nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Chi non ha già ritirato il kit per la nuova raccolta dei rifiuti potrà farlo osservando le norme di distanziamento in vigore per il contenimento del coronavirus ed indossando i dispostivi di protezione individuale. È possibile ritirare i contenitori anche per altri utenti esibendo la tessera sanitaria dell’intestatario del ruolo Tari.

«Eravamo pronti all’avvio del nuovo servizio ed i kit erano già stati distribuiti a molti. Purtroppo a causa dell’emergenza …









